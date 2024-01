Acceso abierto

Todos los artículos en History of Media Studies son publicados en acceso abierto. Esto quiere decir que nuestros/as lectores/as pueden acceder gratis a los textos a través de la web. Todos los artículos tienen una licencia Creative Commons (CC) seleccionada por los/as autores/as. La licencia seleccionada por defecto será CC BY-NC 4.0, una licencia que permite compartir y adaptar los textos para usos no comerciales, manteniendo siempre el reconocimiento de autoría.

Por principios, History of Media Studies no cobra tasas (APCs). Creemos que el acceso abierto para los/as lectores/as no debe conllevar barreras adicionales para los/as autores/as. Bien al contrario, la revista está financiada a través del apoyo directo de bibliotecas y otros patrocinadores, mediante el Open Access Community Investment Program (OACIP).

History of Media Studies—como su editorial dirigida por académicos y sin ánimo de lucro, mediastudies.press—está comprometida con los Principios de Acceso Abierto.

Contact: [email protected]

Publisher: mediastudies.press

ISSN: 2637–6091

Github: repository

CC BY-NC 4.0, unless otherwise noted