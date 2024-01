CFP: History of Media Studies

(Versión en español está más abajo)

History of Media Studies is a peer-reviewed, scholar-run, diamond OA journal dedicated to scholarship on the history of research, education, and reflective knowledge about media and communication—as expressed through academic institutions; through commercial, governmental, and non-governmental organizations; and through “alter-traditions” of thought and practice often excluded from the academic mainstream. The journal publishes high-quality, original articles, reviews, and commentary on the history of this inter- and extra-disciplinary area as it has intersected with other fields in the social sciences and humanities—and with social practices beyond the academy.

We encourage submissions in any one of our formats, in either Spanish or English:

https://hms.mediastudies.press/author-guidelines

We are committed to a humane, care-based, and developmental review process, with the goal to improve manuscripts through collegial exchange.

The journal is published by mediastudies.press, a scholar-led, no-fee nonprofit publisher established in 2019. The journal is edited by three established scholars in the history of media and communication studies field: David W. Park, Peter Simonson, and Jefferson Pooley. See our launch editorial (versión en español).

The journal’s Editorial Board includes scholars from nearly all continents and regions, with the aim to broaden the field’s traditional scope.

The journal is affiliated with (1) the Working Group on the History of Media Studies; and (2) the History of Media Studies Newsletter.

History of Media Studies es una revista revisada por pares y dirigida por académicos, cuyo principal interés está en la historia de la investigación, de la educación y de la reflexión sobre los medios y sobre la comunicación. Su foco no está únicamente en el conocimiento producido por las instituciones académicas, sino también por las organizaciones comerciales, gubernamentales y no-gubernamentales, y por las “tradiciones alternativas” de pensamiento y de práctica, que a menudo quedan excluidas de las corrientes académicas dominantes. La revista publica artículos originales de alta calidad, reseñas y comentarios, sobre la historia de este área interdisciplinar y extra-disciplinar, entendiéndola como un espacio en diálogo con otros campos de las ciencias sociales y de las humanidades, así como con prácticas sociales más allá de la academia.

Aceptamos envíos en cualquiera de nuestros formatos, tanto en español como en inglés:

https://hms.mediastudies.press/author-guidelines

Nos comprometemos con un proceso de revisión humano, basado en el cuidado y en el desarrollo, cuyo objetivo principal es la mejora de los manuscritos a través del intercambio entre iguales.

La revista está publicada por mediastudies.press, una editorial sin ánimo de lucro, dirigida por académicos, y creada en 2019. Sus editores son tres académicos ya establecidos en el campo de la historia de los medios y los estudios de comunicación: David W. Park, Peter Simonson y Jefferson Pooley. Aquí puede consultar nuestro editorial de lanzamiento (versión en inglés).

El Consejo Editorial de la revista está compuesto poracadémicos de casi todos los continentes y regiones, con el objetivo de ampliar el alcance tradicional del campo.

La revista está afiliada con (1) Working Group on the History of Media Studies; y (2) la History of Media Studies Newsletter.