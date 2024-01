Preconference Call for Papers

Español | Português | English

ESPAÑOL

Exclusiones en la Historia e Historiografía de los Estudios de Comunicación

Pre-conferencia Virtual - 71º Congreso Internacional de la International Communication Association (ICA)

27 de mayo de 2021

Organizadores: David W. Park, Jefferson Pooley, Peter Simonson

El amplio campo de los estudios en comunicación vive un momento en el que estamos (o deberíamos estar) interrogándonos sobre las pautas de exclusión y hegemonía que lo han constituido, como son los análisis a partir de: los procesos de globalización (la des-occidentalización, la teoría producida desde el sur, la persistente influencia y hegemonía de Estados Unidos), la raza (con movimientos dentro del mundo académico como # communicationsowhite), el género (#metoo, #gendercom o el efecto Matilda) y la indigeneidad/colonización. Enmarcar estas exclusiones como constitutivas supone evitar plantear soluciones fáciles en términos de mayor inclusividad, aunque eso necesita ser parte de la solución. Pero más bien, pensar la hegemonía es una invitación a considerar todas las formas en las que estos y otros procesos de exclusión han funcionado para ubicar en el centro ciertos problemas, teorías, métodos, lenguajes, naciones, identidades sociales y publicaciones. Esta puesta en el centro de determinados aspectos ha excluido y marginalizado otros que han sido considerados menos valiosos, con menos estatus o el “Otro”. Considerar las diferentes exclusiones como constitutivas también implica el prestar atención a cómo la hegemonía ha sido recreada mediante determinadas prácticas sociales y epistemológicas, a través de las cuales el campo se ha reproducido a sí mismo.

Es el momento de animar nuestras historias de los estudios de comunicación y medios con similares problemáticas, reconociendo los patrones y actuaciones a través de los cuales el campo se ha organizado en torno a exclusiones constitutivas y continúa activamente haciéndolo en su historiografía. ¿Cómo específicas localizaciones geopolíticas (incluyendo, pero no limitadas a, las naciones) han adquirido centralidad, establecido estándares y jerarquías y acumulado ventajas y varias formas de capital a través de la marginalización y la exclusión de otras? ¿Cómo el colonialismo y sus persistentes efectos estructurales han alimentado el estudio de la comunicación alrededor del mundo y cómo nuestra historiografía mantiene formas de dominación y exclusión? ¿Cómo el género/patriarcado, raza/racismo y la etnicidad han alimentado análogos procesos? ¿Qué formas de resistencia y contra-hegemónicas han surgido o persistido a lo largo del tiempo?

En esta preconferencia invitamos al envío de propuestas que aborden estas y otras cuestiones relacionadas. Algunos de estos enfoques son:

Aproximaciones coloniales y postcoloniales a la historia del campo de la comunicación

Historias que se centren en regiones o contextos geopolíticos que han sido tradicionalmente marginalizados en la producción científica anglosajona, particularmente el sur global, el antiguo bloque soviético y Asia

Historiografía feminista del campo y los esfuerzos para recuperar las figuras de mujeres investigadoras y educadoras pasadas por alto u olvidadas

Investigación y educación en comunicación realizada por, dirigida a, o conectada con los pueblos indígenas alrededor del mundo

Historias del pasado reciente que investigan patrones de exclusión que afectan al momento contemporáneo

Historias que documenten o reten los patrones de centro-periferia que han caracterizado al campo de la comunicación durante su primer siglo

Propuestas planteadas en un registro más teórico que se pregunten por los patrones comunicativos y sociológicos a través de los cuales las exclusiones, marginalizaciones y la hegemonía han constituido la historiografía del campo que hemos recibido

Reflejando ambos, la localización original del congreso en Denver y la voluntad de ICA para promocionar la participación de investigadores/as latinoamericanos/as, esta pre-conferencia realizará un especial esfuerzo en enfatizar Latinoamérica como región. Para ello, los organizadores de esta pre-conferencia están comprometidos con intentar garantizar la interpretación y traducción desde el español/portugués/inglés para promocionar el diálogo Norte/Sur durante el evento.

Abstracts con un máximo de 300 palabras, en español o inglés, deben ser presentados no más tarde del 20 de diciembre de 2020. Los borradores de las comunicaciones serán enviados a los participantes antes de la pre-conferencia, para que todos los asistentes puedan leerlos por adelantado. Envíe resúmenes a los orgaanizadores de la pre-conferencia a: [email protected]

Los/as autores/as serán informados sobre la aceptación o rechazo de sus abstracts no más tarde del 10 de enero de 2021. Habrá una modesta inscripción para ayudar a cubrir los costes de la traducción simultánea.

Las comunicaciones serán consideradas para ser publicadas en una sección especial de la nueva revista en abierto que será lanzada a principios de 2021 History of Media Studies (hms.mediastudies.press)

PORTUGUÊS

Exclusões na História e na Historiografia das Ciências da Comunicação

Pré-conferência Virtual - 71º Congresso Internacional da International Communication Association (ICA)

27 de maio de 2021

Organizadores: David W. Park, Jefferson Pooley, Peter Simonson

Os padrões de exclusão e de hegemonia, que têm marcado os estudos de comunicação, estão – ou deveriam estar – a ser fortemente interrogados, com o surgimento de conceitos ou teorias que procuram questionar as exclusões geográficas (desocidentalização, teoria do Sul, padrões persistentes de influência americana/hegemonia), raciais (#communicationsowhite), de género (#metoo, #gendercom, efeitos Matilda) e de indigenismo/colonização (iniciativas pós-coloniais e decoloniais). Enquadrar estas exclusões como constitutivas do campo é evitar enveredar por uma solução fácil em termos de maior inclusão; pelo contrário, tal interpela-nos a considerar todas as formas pelas quais estas e outras exclusões têm funcionado para centrar problemas, teorias, métodos, línguas, nações, identidades sociais e locais de publicação; e para excluir ou marginalizar outros que são considerados menos valiosos, com status inferior, vistos como Outros. Enquadrar as exclusões como constitutivas é também chamar a atenção para o modo como estas são performativamente encenadas através de uma vasta gama de práticas, sociais e epistemológicas, através das quais o campo se (re)produz.

Chegou o momento de enriquecer a história dos estudos de comunicação e dos media através do reconhecimento dos padrões e das atuações através dos quais o(s) campo(s) se organizou em torno de exclusões constitutivas, tendo também presente como tais exclusões continuam a marcar a historiografia das ciências da comunicação. De que forma determinados locais geopolíticos (incluindo, mas não se limitando a nações) alcançaram centralidade, estabeleceram padrões e hierarquias de status e acumularam vantagens e várias formas de capital por meio da marginalização e exclusão? De que modo o colonialismo e os seus persistentes efeitos estruturais alimentaram o estudo da comunicação em todo o mundo, e como a historiografia mantém essa forma de dominação e exclusão? De que forma género/patriarcado, raça/racismo e etnia alimentaram processos análogos? Que formas de resistência e de contra-hegemonia surgiram ou persistiram?

Convidamos os autores a submeter propostas de comunicação que abordem estas e outras questões relacionadas, que tenham por base uma pesquisa ou reflexão historiográficas. Os exemplos de temas a propor podem incluir:

Abordagens decoloniais ou pós-coloniais da história dos estudos de comunicação ou dos media;

Trabalhos historiográficos que se debrucem sobre regiões e contextos geopolíticos que têm sido tradicionalmente marginalizados no corpo principal da escrita em língua inglesa - particularmente aquelas do Sul Global, do antigo bloco soviético ou do Leste Asiático;

Historiografia feminista do campo, bem como esforços para recuperar investigadoras e educadoras esquecidas ou ignoradas;

Investigação e ensino em comunicação conduzidos por, destinados a, ou de outra forma conectada a povos indígenas em todo o mundo;

Histórias de um passado muito recente que investiguem padrões de exclusão constitutiva que implicam o momento contemporâneo;

Histórias que documentam ou desafiam os padrões centro-periferia que caracterizaram o primeiro século do campo;

Artigos com um registo teórico que interrogam os padrões comunicativos e sociológicos pelos quais exclusões, marginalizações e a hegemonia de padrões normativos constituíram a historiografia do campo.

Refletindo a localização original da conferência, em Denver, e os esforços da ICA para incentivar a participação de investigadores latino-americanos, a pré-conferência fará um esforço especial para enfatizar a América Latina como região. Para tal, os organizadores da pré-conferência estão empenhados em tentar assegurar a tradução em espanhol/ português/inglês para a videoconferência e outras formas de promover o diálogo Sul-Norte.

Resumos de 300 palavras (máximo), em espanhol ou inglês, devem ser submetidos até 20 de dezembro de 2020. Os rascunhos dos trabalhos circularão antes da pré-conferência, de modo a poderem ser lidos previamente por todos os participantes. Os resumos devem ser enviados para o seguinte endereço: [email protected]

Os autores serão informados sobre a aceitação / rejeição das suas propostas até 10 de janeiro de 2021. Haverá uma modesta taxa de inscrição necessária para ajudar a compensar os custos da tradução simultânea.

Os artigos serão considerados para publicação numa edição especial da revista de acesso aberto History of Media Studies (hms.mediastudies.press).

ENGLISH

Exclusions in the History and Historiography of Communication Studies

International Communication Association Remote Preconference

May 27, 2021

Organizers: David W. Park, Jefferson Pooley, Peter Simonson

The broader field of communication studies is in a moment when we are—or should be—intensively interrogating patterns of exclusion and hegemony that have continued to constitute it: around global region (de-Westernizing, theory from the South, persistent patterns of American influence/hegemony), race (#communicationsowhite), gender (#metoo, #gendercom, Matilda effects,), and indigeneity/colonization (postcolonial and decolonial initiatives). To frame these exclusions as constitutive is to head off any easy solutions in terms of greater inclusivity, though that needs to be part of the mix; rather, it is to invite us to consider all of the ways in which these and other exclusions have functioned to center certain problems, theories, methods, languages, nations, social identities, and publication venues; and to exclude or marginalize others that are cast as differentially less valuable, lower status, Other, and more. To frame them as constitutive is also to draw attention to how those exclusions are performatively enacted on an ongoing basis through the full range of practices, social and epistemological, through which the field (re)produces itself.

It is time to animate our histories of communication and media studies with similar problematics, recognizing the patterns and performances through which the field(s) has organized itself around constitutive exclusions and continues actively to do so in its historiography. How have particular geopolitical locations (including but not limited to nations) achieved centrality, established standards and status hierarchies, and accumulated advantages and various forms of capital through marginalization and exclusion? How has colonialism and its persistent structural effects fueled communication study around the globe, and how does our historiography maintain that form of dominance and exclusion? How have gender/patriarchy, race/racism, and ethnicity fueled analogous processes? What forms of resistance and counter-hegemonies have arisen or persisted?

We invite papers that address these and related questions through historical registers. Examples might include:

Decolonial or postcolonial approaches to the history of the field

Histories that focus on regions and geopolitical contexts that have traditionally been marginalized in the main body of English-language writing—particularly those from the Global South, the former Soviet bloc, and East Asia

Feminist historiography of the field as well as efforts to recover overlooked or forgotten women researchers and educators

Communication research and education conducted by, aimed at, or otherwise connected to indigeneous peoples around the globe

Histories of the very recent past that investigate patterns of constitutive exclusion that implicate the contemporary moment

Histories that document, or challenge, the center-periphery patterns that have characterized the field’s first century

Papers in a more theoretical register that interrogate the communicative and sociological patterns through which exclusions, marginalizations, and the hegemony of normative patterns have constituted the received historiography of the field

Reflecting both the conference’s original location in Denver and ICA’s efforts to encourage participation from Latin American researchers, the preconference will make a particular effort to emphasize Latin America as a region. To that end, the preconference organizers are committed to trying to secure Spanish/Portuguese/English interpretation capacities for the video conference and other ways of promoting South-North dialogue.

Abstracts of 300 words (maximum), in Spanish or English, should be submitted no later than 20 December 2020. Draft papers will be pre-circulated in advance of the preconference, with all participants expected to read in advance. Send abstracts to the pre-conference organizers at: [email protected]

Authors will be informed regarding acceptance/rejection for the preconference no later than 10 January 2020. There will be a modest registration fee required to help offset the costs of simultaneous interpretation.

Papers will be considered for publication in a special section of the forthcoming open access journal History of Media Studies (hms.mediastudies.press).