History of Media Studies es una nueva revista revisada por pares y dirigida por académicos. Nuestro interés principal está en el pensamiento sobre la historia de la investigación, la educación y la reflexión sobre los medios y la comunicación, tal y como estas se han producido desde las instituciones académicas, desde organizaciones comerciales (gubernamentales o no), o desde los márgenes, a través las tradiciones alternativas de pensamiento que, a menudo, quedan excluidas de lo académico. La revista publica artículos originales de alta calidad, reseñas o comentarios sobre la historia de esta área; un área que se ha desarrollado frecuentemente en intersección con otros campos de las ciencias sociales, las humanidades, o con prácticas más allá de la academia.

La revista tiene tres objetivos fundamentales:

Subsanar una carencia de espacios para la publicación de trabajos rigurosos que traten la historia de las áreas superpuestas de la investigación de la comunicación, los estudios culturales, los estudios cinematográficos, la ciencia de la información, los estudios de medios de comunicación, el discurso y la retórica. Proporcionar una plataforma que dé cabida a los estudios sobre las complejas historias institucionales, sociales e intelectuales de estas áreas a nivel internacional, yendo más allá de la perspectiva norteamericana y europea occidental predominante en la literatura existente. Utilizar el acceso abierto y beneficiarse de las posibilidades de publicación multimedia, partiendo de la base de que los historiadores de los medios de comunicación tienen la capacidad de iluminar el pasado de estos campos en diálogo con las nuevas formas de comunicación académica.

History of Media Studies está publicada por mediastudies.press, una editorial sin ánimo de lucro dirigida por académicos y fundada en 2019. La revista está editada por tres académicos establecidos en el campo de la historia de los medios y la comunicación: David Park, Peter Simonson, y Jefferson Pooley. Con el objetivo de ampliar el alcance tradicional del campo, el Consejo Editorial de la revista está formado, además, por académicos procedentes de la práctica totalidad de continentes y regiones.

Acceso abierto (Open Access)

Todos los artículos de la revista se publican en línea, de forma gratuita, y en acceso abierto, permitiendo la descarga en PDF y en hasta ocho otros formatos, incluido JATS XML (un formato legible por máquina y con indexación rápida y precisa en Google Scholar). Los/as autores/as de los textos publicados en la revista conservarán los derechos de autor y deberán seleccionar una licencia abierta Creative Commons para su texto.

History of Media Studies está, además, comprometida con unos rigurosos principios de Acceso Abierto. Así, por principios, la revista no cobra tasas por la publicación de artículos. Creemos firmemente que brindar acceso abierto a los/as lectores/as no debe implicar generar nuevas barreras para los/as autores/as. Por este motivo, la revista se financia mediante la subvención directa de bibliotecas y otras entidades financiadoras, a través del Open Access Community Investment Program (OACIP).

Entre nuestros compromisos, también está el de una gobernanza transparente y sin ánimo de lucro; el uso de infraestructuras en abierto siempre que sea posible; unas finanzas transparentes; derechos de autor; licencias y citas abiertas; y una política sin tasas a autores/as. Los/as autores/as seleccionarán el modo de revisión que prefieran, con una opción de revisión por pares de doble anónimo por defecto y con otras opciones de revisión firmada y comunitaria también disponibles. Mantenemos un compromiso firme con el desarrollo de un proceso de revisión humano, basado en el cuidado y en el crecimiento, cuyo objetivo es mejorar los manuscritos a través del intercambio entre expertos.

History of Media Studies está publicada en la plataforma en abierto PubPub.

Grupo de trabajo, newsletter y bibliografía

En paralelo a la revista, los coeditores han conformado un grupo de trabajo sobre Historia de los Medios de Comunicación en el marco del Center for the History of Science, Technology and Medicine (CHSTM). En cada reunión mensual del grupo, un académico presenta un trabajo en curso a través de sesiones a distancia a las que asisten académicos de todo el mundo. La afiliación a este grupo de trabajo es libre y gratuita para todos los/as interesados/as.

La revista también patrocina el History of Media Studies Newsletter (mensual y de suscripción gratuita) y mantiene una afiliación con la History of Communication Research Bibliography de la Annenberg School for Communication Library Archives (ASCLA) de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos).

Membresías y afiliaciones

La editorial de la revista, mediastudies.press, es miembro de Crossref, de la Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA) y del colectivo Radical Open Access, mediante afiliaciones verificadas que incluyen el Directory of Open Access Books (DOAB), Project MUSE y OAPEN. Tan pronto como sea elegible (tras un año de funcionamiento), History of Media Studies solicitará su inclusión en el Directory of Open Access Journals (DOAJ) y su afiliación al Committee on Publication Ethics (COPE).

Contact: [email protected]

Publisher: mediastudies.press

ISSN: 2637–6091

Github: repository

CC BY-NC 4.0, unless otherwise noted